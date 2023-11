Spalarnia odpadów w Zduńskiej Woli. Ostatnie dni na składanie uwag i wniosków w magistracie ZDJĘCIA

Wybudowanie na terenie Elektrociepłowni spalarni odpadów nie jest jeszcze przesądzona. Elektrociepłownia należąca do Remondis Energy & Services sp. z o. o. gromadzi dokumenty pozwalające na wybudowanie takiej instalacji. Jednym z niezbędnych dokumentach jest decyzja środowiskowa, jaką wydaje prezydent miasta. W procedurze wydawania tej decyzji uczestniczą mieszkańcy właśnie przez składanie uwag i wniosków. Zduńskowolanie mogą je wnosić jeszcze do czwartku, 16 listopada włącznie. Zgłosić je trzeba w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez prezydenta miasta Zduńska Wola, a odniesienie się do nich nastąpi w decyzji środowiskowej.

Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, pokój nr 501, ul. Stefana Złotnickiego 3 – budynek nr 5. Można zapoznać się z nią od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 43 825 02 65.o piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 43 825 02 65.