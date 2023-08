Spotkanie autorskie z Konradem Witkowskim i jego książką "Święte Niemcy" już w środę, 30 sierpnia ZDJĘCIA, FILM

"Święte Niemcy"

Święte Niemcy, IV Rzesza – kraj rozciągający się od brzegów Wisły po wybrzeża Bretanii. Kraj Obywateli, Rezydentów i Zajmujących, nawet w sześćdziesiąt lat po udanym zamachu na Hitlera dokonanym przez I kanclerza IV Rzeszy – Clausa von Stauffenberga. Kraj, w którym władza sądownicza znajduje się pod butem władzy wykonawczej we wszystkich landach, w tym w Lechistanie ze stolicą w lewobrzeżnej Warszawie.

Święte Niemcy to historia Adama Utkowskiego, Rezydenta Świętych Niemiec, Lechity, który zostaje skazany na śmierć. Ale to nie wszystko. Znajdziecie tam również przesłanie niosące ideę głębokiej integracji europejskiej.

Co nabiera nowego znaczenia zwłaszcza w kontekście obecnych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie. Jeśli sięgając po Święte Niemcy spodziewacie się dobrego sciene ficion, elementów historii i niebanalnej akcji – nie zawiedziecie się. Książka jest również bogata w przypisy autorów, dające do myślenia nad naszą obecną sytuacją. Święte Niemcy to pozycja, nad którą warto się zatrzymać na dłużej, spodoba się miłośnikom Lema, Orwella czy Kafki.