Strażacy ze Zduńskiej Woli w nietypowej akcji. Zdejmowali z drzewa... kaczuszki. ZDJĘCIA

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w poniedziałek (8 maja) w południe na cmentarzu przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli. Druhowie z OSP Zduńska Wola interweniowali w sprawie kaczek na drzewie. Strażacy żartują, że ten dzień przejdzie do ich historii bo pierwszy raz brali udział w takiej akcji.

- Udaliśmy się na Stary Cmentarz w Zduńskiej Woli do pomocy kaczej rodzinie i dzięki naszemu wsparciu pisklęta w porę trafiły do swojej matki. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli pewności czy matka z młodymi dotarła do domu. Tak więc zapewniliśmy im bezpieczną pieszą eskortę, aż do Parku Miejskiego - relacjonują druhowie z OSP Zduńska Wola.