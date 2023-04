Strażacy ze Zduńskiej Woli z wizytą w MPK. Zapoznawali się z budową elektrycznych autobusów testowanych w mieście. ZDJĘCIA

Jak relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli st. kpt. mgr inż. Łukasz Aleksandrowicz, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP zapoznali się z budową nowych autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli.- Są to autobusy marki SOLARIS URBINO 12 EL. Kierownik do spraw transportu przedstawił strażakom konstrukcję oraz zabezpieczenia zastosowane przez producenta w elektrycznych autobusach. Na terenie zajezdni znajduje się również stacja ładowania dla tych pojazdów. Dzięki tego typu spotkaniom strażacy mogą lepiej przygotować się do ewentualnych zdarzeń na terenie miasta i powiatu – argumentuje rzecznik.