Studniówka 2024 Zespołu Szkół im. Kałużewskiego i Sylli w Zduńskiej Woli Karsznicach ZDJĘCIA, FILM

Studniówka 2024 Zespołu Szkół im. Kałużewskiego i Sylli w Zduńskiej Woli Karsznicach

Studniówka Zespołu Szkół im. Kałużewskiego i Sylli w Zduńskiej Woli Karsznicach zorganizowana została w Dworku za lasem we Włyniu w sobotę, 13 stycznia. Na tym balu maturalnym bawiło się 100 osób. Tradycyjnie studniówkę rozpoczęto odtańczeniem poloneza. Jednak nie był to klasyczny polonez ponieważ uczniowie wstawili do niego elementy tańca hiszpańskiego:

Studniówka Zespołu Szkół im. Kałużewskiego i Sylli w Zduńskiej Woli zainaugurowała sezon bali maturalnych w powiecie zduńskowolskim.

Kolejna studniówka, 20 stycznia to bal II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. 86 maturzystów bawić się będzie w "Złotej Podkowie" w Szadku.

Aż trzy szkoły wyznaczyły termin bali studniówkowych na ostatnią sobotę przed feriami, czyli na 27 stycznia. Maturzyści Zespołu Szkół Elektronicznych organizują studniówkę już po raz kolejny w Domu Weselnym "Grodzisko" w Zborowie pod Widawą. Ponad 100 maturzystów Zespołu Szkół Zawodowych im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli będzie się bawiło w Hotelu na Półboru. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach bal studniówkowy organizuje natomiast w "Zachciance" w Zduńskiej Woli.