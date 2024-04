Sub Zero z Nowego Jorku zagra w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, PLAKATY

Sub Zero to nie tylko zespół – to instytucja w świecie punk rocka. Od samego początku Sub Zero eksploruje granice surowości, tworząc niezapomniane hymny generacji buntowników. Energetyczne występy i pełne pasji wykonania zapierają dech w piersiach. Wokalista prowadzi publiczność przez burzliwe morze dźwięków, podczas gdy gitarzyści rzucają się w wir riffów, tworząc muzyczną burzę, której nie da się zapomnieć.

Koncert w Zduńskiej Woli jest częścią europejskiej trasy Sub Zero.

Zespół BLOKI I WIEŻOWCE jest kontynuacją hardcorowej grupy Knockdown, która powstała w Łodzi w 1997 roku. Dwa ostatnie wydawnictwa KD “Niepokonane lato” oraz nowy materiał zatytułowany “Bloki i wieżowce” odbiegają od hardcore’owego stylu, z którym utożsamiany jest Knockdown.

Koncert ,,Sub Zero/Bloki i Wieżowce” rozpocznie się 4 kwietnia o godzinie 19:00, sala kameralna MDK Ratusz.

Bilety: 60zł – przedsprzedaż/ 70zł – w dniu koncertu do nabycia w Kasie MDK Ratusz oraz online. LINK TUTAJ

Koncert zorganizowany zostanie w ramach projektu Alternatywna Zduńska Wola.