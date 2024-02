Sukces uczennic zduńskowolskiego Plastyka w ogólnopolskim konkursie ZDJĘCIA

Prace drugoklasistek Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli Weroniki Szewczyk i Alicji Chaładaj odniosły sukces w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pudełko zwane wyobraźnią – Wisława Szymborska”. Znalazły się na pokonkursowej wystawie w kategorii I, skierowanej do klas pierwszych i drugich szkół plastycznych.

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pudełko zwane wyobraźnią – Wisława Szymborska” zorganizowany został w ramach roku patronki (2023) oraz 100 rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej.

Konkurencja była spora, bo na konkurs wpłynęło 377 prac z 17 szkół. W kategorii I (klasy 1 i 2) zgłoszono 198 prac, a w kategorii II (klasy III, IV i V) 179 prac. Organizatorem konkursu było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Na wystawę trafiło 57 prac.

Uczennice zduńskowolskiego Plastyka przygotowały monotypie:

Weronika Szewczyk do wiersza zatytułowanego „Wielkie to szczęście”, natomiast Alicja Chaładaj do wiersza „Kot w pustym mieszkaniu” .

Prace zrealizowano pod opieką nauczycieli projektowania graficznego Krzysztofa Nowaka i Marcina Grabi.