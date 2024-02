Superniania Dorota Zawadzka w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Telewizyjna „Superniania” spotkała się w piątek, 16 lutego z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli. Wydarzenie było nie tylko okazją do omówienia najnowszych trendów panujących wśród dzieci, ale także do identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych zakątków internetu, do których dzieci mogą trafić.

Rozmawialiśmy również o tym, jak ważne jest, aby być zaangażowanym w życie online naszych dzieci. Dorota Zawadzka zachęcała nas do otwartych rozmów, słuchania i zrozumienia potrzeb i obaw naszych dzieci. Podkreśliła, że utrzymanie bliskiej relacji jest kluczowe, ponieważ to ona sprawia, że nasze dzieci czują się pewnie i mogą nam zaufać w przypadku jakichkolwiek trudności czy niewłaściwych sytuacji - relacjonuje jedna z uczesniczek spotkania.

Kolejne spotkania w Zduńskiej Woli - terminy: