Świąteczne targi rękodzieła. Rekordowa liczba wystawców (ZDJĘCIA)

To była rekordowa edycja, ponieważ wzięło w niej udział aż 56 wystawców! . Z tego powodu stoiska rozstawione były nie tylko w sali kameralnej Ratusza, ale także w holu, w sali seniora oraz na I piętrze, w foyer. A kupić można było dosłownie wszystko od świeczek po ozdoby choinkowe, ręcznie robione torebki czy bieliznę, miody, obrazy i wiele innych.

Podczas targów można było poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Na stoiskach nie brakowało choinek, stroików i ozdób.

Na tragach Lokalsi Handmade swoje stoiska prezentowali:

Małgorzata Hawel – personalizowane pierniczki na każdą okazję. Własnoręcznie wypiekane i ozdabiane.

Agnieszka Grabowska – na stoisku znajdować się będą: torby, etui, biżuteria związane z nurtem upcyclingu i wykonane w znaczącej większości z jeansu, ceramika, akwarele. Biżuteria z sea glass & pottery.

Bożena Niedźwiedzka – Szewczyk – woreczki bawełniane, które są ręcznie malowane w różne motywy, m.in. roślinne, mandale i łapacze snów oraz anioły. Woreczki wypełnione lawendą, która ma lecznicze i relaksujące zastosowanie.

Aneta Snowarska – maskotki ręcznie szyte, dekoracje drewniane, aniołki i szkatułki.

Paulina Witczak – koronkowe staniki, ale i te usztywniane, majtki o praktycznie każdym kroju i akcesoria bieliźniane.

Katarzyna Jóźwiak – biżuteria z kamieni naturalnych i szklanych koralików.

Mayram – kosmetyki naturalne, w tym sole kąpielowe, mydła, peelingi i świece.

Małgorzata Bartosik – właścicielka marki biżuteryjnej Clarita, która powstała z zamiłowania do piękna.

Justyna Pluskota – prace tworzone z pasją ze sznurków, a także pościele, koce, przytulanki, podusie dla dzieci.

Stowarzyszenie Tkalnia – prace wykonane podczas zajęć terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Karolina Fedczuk – ozdoby ze wstążki satynowej: aniołki, gwiazdki itp. oraz choinki ze wstążki i ziaren kawy, a także bombki z materiałów.

Katarzyna Chęcińska – ręcznie robione dekoracje świąteczne – wianki, choinki, stroiki, skrzaty.

Ewa Papierz – biżuteria z nici i cieniutkich sznureczków woskowanych, z wykorzystaniem kamieni półszlachetnych, oraz szklanych kryształków i metalowych koralików.

Dominika Misztela – świece sojowe o dziesięciu różnych zapachach, zawieszki i woski zapachowe, a także mydełka glicerynowe.

Jolanta Chrześcijanek – ręcznie robione dekoracje świąteczne: wianki, choinki, dekoracje na plastrach drzewa, bombki, dekoracje na korze z drzewa.

Dominika Moś – ozdoby ze sznurka bawełnianego: bombki, laski cukrowe, skrzaty, mikołaje i choinki.

Zofia Wawrzyniak – wyroby wykonane ręcznie z różnych materiałów: kwiaty ze wstążki, aniołki, dekoracje bożonarodzeniowe, wianki, stroiki.

Aleksandra Kardecka – dekoracje ścienne, łapacze snów, anioły, firanki, torebki, paski, biżuterię, ramki personalizowane, lampiony, kwietniki i inne ozdoby techniką makramy, jak również inne dekoracje ze sznurka i drewna.

Stowarzyszenie „Teraz JA” – kolorowe i bardzo oryginalne opaski na włosy z krawatów; kolaże z gazet oprawione w ramki, ozdoby świąteczne skrzaty, krasnale, gwiazdeczki i inne.

Anna i Oliwia Kubiak – rękodzieło z szydełka i włóczki oraz sznurka: chusty, maskotki oraz biżuteria i artykuły do domu.

Agata Sakiewa – biżuteria z kryształów, głównie bransoletki oraz pierścionki, olejki do pielęgnacji strukturyzowane minerałami, maści, perfumy, sole do kąpieli.

Agnieszka Janicka – stroiki adwentowe, ozdoby świąteczne na stół wigilijny, wieńce na drzwi i świeczniki.

Anastazja Smyrnova – świece sojowe, dedykowane, ręcznie zdobione wyroby z gipsu.

Aneta Zalewska i Dorota Staszewska – stroiki, kompozycje, a także prezenty upominkowe.

Anna Wiktorowska – swetry, bluzki, topy, sukienki, kołnierzyki, czapki, szale oraz wiele innych dodatków robionych na szydełku i na drutach.

Scarlett Studio Handmade – ręcznie wykonana odzież, dodatki i biżuteria.

Anna Zytke – wyroby z lnu, z nici lnianych w połączeniu z drewnem, metalem, ceramiką, kamieniami naturalnymi.

Beata Piotrowska – papierowy filigran używany do tworzenia kartek okolicznościowych, obrazów, ozdób świątecznych i okolicznościowych a także do tworzenia kwiatów i różnych przedmiotów.

Cezary Wojtyra – ręcznie robione bransoletki oraz breloczki do kluczy z paracordu oraz bransoletki z koralików.

Dominika Sukiennik – stroiki bożonarodzeniowe, ale też swetry wykonane na drutach z moheru z jedwabiem i alpaki z jedwabiem, chusty wykonane na szydełku, a także czapki, szale, kominy.

Dorota Trzaskowska – ręcznie wykonane przedmioty ze sznurka, filcowane breloczki.

Emilia Głowacka – wyroby tworzone przy użyciu szydełka oraz nici bawełnianych, akrylowych, mieszanych. Głównie są to maskotki, breloczki, zabawki, wypełnione kulką silikonową, w których zamocowane są bezpieczne oczka oraz dodatki drewniane lub metalowe.

Jadwiga Kaczmarek – stroiki świąteczne, origami, kwiaty domowe przystrojone i mydełka glicerynowe.

Michał Pacholak – lasy w szkle, czyli żywe roślinki w słoikach z elementami grawerskimi, wycinane laserowo drzewka z żywym mchem chrobotkiem, okolicznościowe pudełeczka, ozdoby i kartki świąteczne wycinane laserowo, kompozycje z kwiatów mydlanych, kompozycje balonowe.

Karolina Świtała – drewniane tace, zapachowe drzewka szczęścia oraz życia, jak i naturalne wianki okolicznościowe w zależności od pory roku.

Katarzyna Małek – ozdoby świąteczne, maskotki na szydełku, stroiki z wykorzystaniem drewna, drewniane zabawki.

Krystyna Pol – spinki, róże ze wstążek, bransoletki dla dzieci i dla dorosłych.

Małgorzata Krzyżańska – świece z wosku pszczelego, jako wyrób użytkowy i dekoracyjny, miód rzepakowy z własnej pasieki.

Małgorzata Wojtyra – wyroby z włóczki i kordonka. Ręcznie robione czapki, serwetki, łapacze snów, bombki i buciki dla dzieci.

Maria Król – wyroby stworzone w klimacie świątecznym, z mnóstwem barwnych, ręcznie wykonanych dekoracji: bombki, gwiazdki, obrusy, aniołki.

Natalia Krata – miody, pyłek pszczeli, świece z wosku pszczelego, a także woreczki z suszoną lawendą, miętę i inne zioła idealne do zimowych naparów.