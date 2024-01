Tak prezentuje się budynek dworca PKP w Zduńskiej Woli po modernizacji. Prowadzi do niego nowy pasaż ZDJĘCIA

Budynek dworca PKP w Zduńskiej Woli i jego otoczenie przeszły metamorfozę. Zduńskowolski dworzec jest już po gruntownej modernizacji. Prowadzi do niego nowy pasaż Kusocińskiego. Remont dworcowego budynku był kilkumilionową inwestycją PKP, natomiast przebudowa pasażu to inwestycja miejska.

Budynek dworca PKP przeszedł gruntowną metamorfozę. Jest teraz komfortowy, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a jego wygląd nawiązuję do tego sprzed 120 lat, czyli do fabrycznych korzeni Zduńskiej Woli. Na budynku z czerwonej cegły umieszczone zostały napisy "Zduńska Wola" i "Dworzec kolejowy", przy wyjściu z peronów po prawej stronie budynku jest zadaszone zejście ze zjazdem dla wózków, przed dworcem stanęła wiata autobusowa. Są nowe schody, miejsca parkingowe i chodnik.

Wewnątrz budynku są m.in. estetyczna i wygodna poczekalnia, automat biletowy, pokój dla matki z dzieckiem oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety. Na razie budynek dworca będzie otwarty w godzinach 5-21. Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora uważa, że dworzec po modernizacji spełnia rolę wizytówki miasta.

Remont budynku dworca w Zduńskiej Woli

Remont budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli to inwestycja prowadzona wspólnie przez kolej i miasto Zduńska Wola. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” o całkowitej wartości ok. 50 mln zł netto. Zadanie jest współfinansowane w 85 proc. ze unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przebudowę budynku wykonała firma Budomax z Grabowca. Inwestycja kosztowała 4,5 mln zł z czego 2,9 mln zł zostało sfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet państwa. Przebudowa prowadzona była przez Polskie Linie Kolejowe wspólnie z miastem Zduńska Wola, które jest właścicielem nieruchomości. W trosce o bezpieczeństwo miasto zainstalowało kamery, które mają zostać włączone do systemu miejskiego monitoringu.

Przebudowa pasażu Kusocińskiego

Zmieniło się też otoczenie dworca PKP. Miasto przebudowało Pasaż Janusza Kusocińskiego. Chodziło o to, by to zaniedbane od lat miejsce stało się zieloną oazą prowadzącą wprost do wyremontowanego budynku zduńskowolskiego dworca kolejowego. Wymieniona została nawierzchnia na ścieżkach, zsadzono m.in. klonolistne, głogi i klony pospolite, postawiono nowe ławki i energooszczędne oświetlenie. Wzdłuż ulicy Jana Kilińskiego są nowe parkingi.

Pasaż Janusza Kusocińskiego przebudowała za ponad 700 tys. zł firma Bud-Max ze Zduńskiej Woli.

