Tak się bawią dzieci podczas Wakacji z Lokatorem w Zduńskiej Woli. ZDJĘCIA

Wakacyjne Centrum Rozrywki to propozycja Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli, która cieszy się już od kilku lat sporym powodzeniem wśród mieszkańców. Program został pomyślany w ten sposób, by uczniowie w różnym wieku mogli znaleźć dla siebie coś interesującego. Są zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy integracyjne, spacery po mieście czy wycieczki.

Trwa pierwszy turnus Wakacji z Lokatorem

Największą atrakcją tego trwającego od 26 do 30 czerwca turnusu była wycieczka do mini zoo Dobronianka. Uczestnicy półkolonii mogli przyjrzeć się z bliska zwierzętom z różnych części świata, a niektóre mieli szansę pogłaskać oraz nakarmić.

Pierwsze dni półkolonii upłynęły pod hasłem integracji i poznawania się uczestników. W Domu Kultury Lokator każdy mógł robić to, co lubi: rysować, grać w planszówki czy układać klocki z swoimi nowymi znajomymi.

Wakacje z Lokatorem potrwają do początku sierpnia

Wakacje z Lokatorem potrwają do 4 sierpnia. Podczas kolejnych, tygodniowych turnusów oprócz zajęć stacjonarnych w domu kultury zaplanowano m.in. wizyty w komendzie policji, wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, parku rozrywki Mandoria czy do zoo Borysew i do wioski indiańskiej Tatanka.

10 lipca rozpocznie się Akademia Futbolu, którą Dom Kultury Lokator organizuje z klubem sportowym Pogoń.