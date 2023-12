Taka była Zduńska Wola 40. lat temu ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Zduńska Wola z lat 80. ubiegłego wieku niewiele przypomina tę obecną, choć niektóre miejsca można jeszcze rozpoznać.

Lata 80. ubiegłego wieku należą do innej epoki. To były czasy stania w kolejkach po żywność a nawet gazety i papier toaletowy.

Lata 80. ubiegłego wieku to wielki plac budowy. Powstały nowe bloki, a co za tym idzie osiedla mieszkaniowe: Zachód, Spacerowa, Południe. Zwiększyła się również powierzchnia osiedli jednorodzinnych, są to głównie osiedla Złota, Reja, Hetmańska. Przeobrażeniom uległ także przemysł. Pojawiły się nowe duże zakłady, takie jak Fadom, Izolacja, Pamotex. W 1987 roku liczba ludności miasta wynosiła już 44 tys.

Jak wyglądała zima na początku lat osiemdziesiątych? Pogoda przez pewien czas przypominała bardziej tę jesienną, by bardzo szybko „zaskoczyć drogowców” opadami śniegu. ZIMOWE KRAJOBRAZY Z LAT 80. TUTAJ

To były czasy PRL, gdy organizowano tzw. czyny społeczne, uroczystości z okazji Święta Pracy - 1 maja, Dnia Zwycięstwa - 9 maja czy Narodowego Święta Odrodzenia Polski - 22 lipca oraz nasze, rodzime Dni Zduńskiej Woli.

W Zduńskiej Woli w latach 80. ubiegłego wieku swoje złote czasy miały dwa istniejące wówczas w Zduńskiej Woli kina Tkacz i Hel.

W galerii zdjęć przypominamy, jak wyglądała Zduńska Wola i jej mieszkańcy a także zakłady pracy czy imprezy przed 40 laty . Fotografie pochodzą z archiwum Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Większość z nich wykonał Sławomir Zakrzewski.