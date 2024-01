Takie były zabawy karnawałowe w Zduńskiej Woli w ubiegłym wieku ZDJĘCIA

Balom karnawałowym organizowanym w Zduńskiej Woli w latach 20 i 30 ubiegłego wieku zazwyczaj przyświecał jakiś cel, na przykład zbiórka na pomoce naukowe, na rzecz stowarzyszenia. Praktycznie na każdy bal obowiązywały zaproszenia, które wysyłano ważniejszym gościom. Ceny biletów oscylowały w granicach 2-3 zł. Wyjątek stanowiły maskarady, gdzie w ramach wstępu (zamiast okazania biletu) wystarczyło nałożyć maskę.

Na balach o dobrą zabawę dbał, nieco już zapomniany dziś, wodzirej oraz orkiestra. Pierwszym znanym zespołem ze Zduńskiej Woli była orkiestra J. Dworzaka, a z Sieradza orkiestra braci Singer. Były to zespoły które powstały w latach 70- tych XIX wieku . Pierwszymi orkiestrami dętymi były zespoły straży pożarnych powstałe w Sieradzu w 1898 r., a w Zduńskiej Woli w 1906 r . Jednak organizatorzy nie ograniczali się jedynie do miejscowych zespołów. Na balu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na sali teatralnej bawiono się przy dźwiękach orkiestry 28 p. Strzelców Kaniowskich z Łodzi . Na balach tańczono głównie tradycyjne tańce. Rozpoczynano polonezem, później tańczono mazurki, oberki, walce, a gdy już świtało ruszano do „białego” mazura.- czytamy w publikacji zduńskowolskiego muzeum