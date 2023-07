Tenisowe i sportowe gry i zabawy, wycieczka do aquaparku i EC1. Tak minął II turnus MOSIR Camp w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Tenisowe i sportowe gry i zabawy, wycieczka do aquaparku i EC1. Tak minął II turnus MOSIR Camp w Zduńskiej Woli

Gry i zabawy sportowe, zajęcia kreatywne i inne atrakcje na świeżym powietrzu i pod dachem, tenisowe zmagania na zakrytych kortach, wyjście do kina, wycieczka do Łodzi do aquaparku Fala oraz na ulicę Żywiołów w EC1 - tak minął II turnus półkolonii dla dzieci, jakie organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

TUTAJ ZDJĘCIA Z PIERWSZYCH DNI