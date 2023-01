Tragiczny bilans weekendu w województwie łódzkim. 12 wypadków, 5 ofiar śmiertelnych

Na autostradzie A-2 w pobliżu miejscowości Nowostawy Dolne na skutek zderzenia BMW z mercedesem zginęło dwoje pasażerów BMW.

Do zdarzenia doszło 7 stycznia 2023 roku o godzinie 18.26 na autostradzie A-2 w kierunku Poznania w pobliżu miejscowości Nowostawy Dolne. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letnia mieszkanka Torunia kierująca bmw podczas manewru wyprzedzania utraciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do zderzenia z samochodem mercedes kierowanym przez 43-letniego mężczyznę. Na skutek wypadku śmierć na miejscu poniósł 20-letni pasażer bmw. 18-letnia pasażerka BMW została przewieziona do szpitala, gdzie pomimo wysiłków lekarzy zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Kierująca bmw z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.