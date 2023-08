Ulewa w Zduńskiej Woli. Tak to wygląda w centrum miasta ZDJĘCIA

Synoptycy prognozują

Dzisiaj, 30 sierpnia można spodziewać się w Zduńskiej Woli silnych opadów deszczu do godz. 16. Później mają pojawić się przejaśnienia. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm raz porywy wiatru do 40 km/h.

Synoptycy zapowiedzieli też lekkie ochłodzenie. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść ok. 18°C , a w nocy 14°C.