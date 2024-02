Ulica Juliusza będzie zamknięta dla ruchu ZDJĘCIA, MAPY OBJAZDÓW

Do końca tygodnia kierowcy powinni omijać ulicę Juliusza w Zduńskiej Woli, gdzie trwać będą roboty drogowe. Od środy 14 lutego do piątku 16 lutego wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu i objazdy dla samochodów. Juliusza zamknięta będzie na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Kruczej.

W związku z koniecznością wykonania naprawy sieci wodociągowej w ul. Juliusza w Zduńskiej Woli oraz jednoczesną budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w okolicach skrzyżowania z ul. Fabryczną, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli informuje, że od 14.02.2024 r. (środa) do 16.02.2024 r. (piątek), wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu w ul. Juliusza - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli

Ruch pojazdów w ul. Juliusza na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kruczej będzie odbywał się wprowadzonym objazdem przez ul. Żeromskiego, ul. Dąbrowskiego i ul. Kruczą