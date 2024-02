Urząd szuka dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli w Zduńskiej Woli. Jest konkurs ZDJĘCIA

Konkursy na dyrektorów przedszkola i 5 podstawówek ogłosił zduńskowolski magistrat. Nowi dyrektorzy są szukani do placówek, w których obecnym dyrektorom kończą się kadencje.

Konkursy na stanowiska dyrektorskie dotyczą:

O stanowisko dyrektora może ubiegać się nauczyciel mianowany, dyplomowany lub akademicki. Kandydat musi spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, wraz z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do pracy nauczyciela w szkole podstawowej. Ponadto, kandydat musi ukończyć studia pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Wymagany jest również co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej oraz uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat przed przystąpieniem do konkursu. Dodatkowo kandydat powinien spełniać warunki zdrowotne niezbędne do pracy na stanowisku kierowniczym oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych - informuje zduńskowolski magistrat.