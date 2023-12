Vader zagrał jubileuszowy koncert w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

40 lat Apokalipsy. Koncert pod takim tytułem dał czołowy polski zespół death metalu Vader. Grupa zagrała mocny i energetyczny koncert - wydłużony jubileuszowy set - w sali kameralnej Ratusza w Zduńskiej Woli w sobotni wieczór, 9 grudnia.

Vader powstał w roku 1983 w Olsztynie z inicjatywy Piotra „Petera” Wiwczarka i Zbigniewa „Viki” Wróblewskiego. Przełomowym momentem w historii zespołu było nagranie dema „Morbid Reich”. Materiał, wydany przez Carnage Records, został uznany „najlepiej sprzedającą się kasetą w historii death metalu”. Kolejna pozycja w dyskografii zespołu, to nie mniej kultowa płyta „The Ultimate Incantation”. Właśnie do utworu „Dark Age”, pochodzącego z tej płyty, powstał pierwszy klip, emitowany często m.in. w MTV.

Późniejsze lata to premiery kolejnych albumów, m. in: „De Profundis”, „Back to the Blind”, „Litany”, „Welcome to the Morbid Reich” i „Solitude in Madness”.

Nie sposób wymienić wszystkich tras i festiwali, na których wystąpili. Jedno jest pewne – zespół jest w świetnej formie i nie zamierza zwalniać ani przez chwilę!