W Szadkowicach zderzyły się trzy samochody. Powodem kraksy była nieuwaga poddębiczanki. Na szczęście nie było ofiar ZDJĘCIA

Do wypadku w Szadkowicach doszło dzisiaj, 21 sierpnia o godzinie 7.

Policja informuje, że 31-letnia mieszkanka powiatu poddębickiego, kierująca samochodem Fiat, nie zachowała należytej ostrożności i zjechała na przeciwległy pas ruchu. Doprowadziła do zderzenia z dwoma samochodami: Lancia kierowanym przez 46-letniego zduńskowolanina oraz Peugeot, którym podróżował 26-letni zduńskowolanin.

Żaden uczestnik nie wymagał hospitalizacji, wszyscy byli trzeźwi. Postępowanie pod kątem wykroczenia prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.

Policja apeluje, by podczas upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem, zabierając ze sobą wodę i koncentrację. Wsiadajmy za kierownicę wypoczęci.

Przypominamy, że wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Upały są szczególnie niebezpieczne osób starszych i dzieci - nie zapominajmy o tym szczególnie w trakcie podróży.

Pamiętajmy, by nie zostawiać dzieci, ani zwierząt w rozgrzanych samochodach, nawet jeśli wydaje nam się, że wychodzimy tylko na chwilę. W samochodzie stojącym w pełnym słońcu panuje tak wysoka temperatura, że człowiek czy zwierzę narażone jest na utratę zdrowia, a nawet życia. Nie bądźmy obojętni! W takiej sytuacji poinformujmy odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - apeluje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji.