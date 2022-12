W wypadku w Szadku Osinach ranny został kierowca opla ZDJĘCIA Włodzimierz Rychliński

Tuż po godz. 5 doszło do wypadku w Szadku Osinach. Samochód osobowy wpadł do rowu. Kierowca został przetransportowany do szpitala. Na miejscu zdarzenia są policjanci ze Zduńskiej Woli ustalający okoliczności wypadku.