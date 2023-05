W Zduńskiej Woli Karsznicach ruszyła budowa boiska. To inicjatywa mieszkańców, którzy zgłosili inwestycję do Budżetu Obywatelskiego. ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miasta Zduńska Wola, na działce przy ulicy Stefana Okrzei w Karsznicach, miasto buduje boisko treningowe z trawiastą nawierzchnią i wiatą stadionową. Za bramkami zamontowane zostaną specjalne siatki o wysokości 6 metrów, dzięki czemu podczas gry piłką nie wypadnie na sąsiednią ulice. Na obiekcie zainstalowane będzie także energooszczędne oświetlenie. Pozwoli to grać w piłkę nożną również po zmroku.

Budowa boiska w Karsznicach to inicjatywa miejscowych społeczników

Pomysł budowy treningowego boiska to inicjatywa karsznickich społeczników. Przygotowali projekt, kosztorys i zgłosili go do budżetu obywatelskiego Zduńskiej Woli. W głosowaniu zdobył 201 głosów i zajął szóste miejsce.