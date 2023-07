W Zduńskiej Woli każdy może zostać Barbie lub Kenem. I wygrać bilety do kina ZDJĘCIA

Zrób zdjęcie w pudełku Barbie i zgarnij bilety do kina

Premiera ,,Barbie" już 21 lipca. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Wpadajcie do nas, róbcie sobie foty w naszym ,,pudełku Barbie" i bierzcie udział w konkursie. Na wasze zdjęcia czekamy do 7 lipca. 8 lipca na naszym fb zaczniemy głosowanie. Do wygrania m.in. bilety ,,bez limitu" do naszego kina - informuje Kino Ratusz

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby zdobyć bilety do kina w konkursie pod nazwą "Jestem: Barbie. Jestem: Ken" wystarczy iść do foyer Ratusza i zrobić sobie zdjęcie wykorzystując przygotowaną przez MDK dekorację z okazji premiery filmu ,,Barbie”, czyli w tzw. pudełku Barbie. Następnie trzeba wysłać zdjęcie do 7 lipca na adres [email protected]

Zdjęcia zostaną opublikowane na Facebooku Kina Ratusz, gdzie 8 lipca rozpocznie się głosowanie. Głosować będzie można poprzez kliknięcie ikonki ,,Lubię to” pod wybranym zdjęciem. Wygra fotografia z największą ilością

polubień. Głosowanie potrwa do 17 lipca do godziny 11.

Regulamin konkursu można znaleźć tutaj: REGULAMIN

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, m.in: bilet ,,bez limitu” do Kina Ratusz.