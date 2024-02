W Zduńskiej Woli powstanie nowa ulica. Jest decyzja w sprawie tej rozwojowej drogi ZDJĘCIA

W Zduńskiej Woli powstanie nowa ulica

Zduńskowolski magistrat informuje, że wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej Zduńskiej Woli. Oznacza to, że przedsięwzięcie samorządu może być realizowane. Decyzja wprowadza nowy podział geodezyjny i jednocześnie zastępuje pozwolenie na budowę.

W ubiegłym roku miasto zdecydowało się na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej. To wydatek 80 tys. zł. Teraz samorząd uzyskał decyzję Starosty Zduńskowolskiego, która pozwala przeprowadzić w przyszłości planowaną inwestycję.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID, to decyzja administracyjna, która między innymi wprowadza nowy podział i scalenie nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora. Jednocześnie następuje przeniesienie własności nieruchomości z dotychczasowego właściciela na jednostkę samorządową. Udziela także inwestorowi pozwolenia na budowę drogi - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.

Planowana droga dojazdowa do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej w Zduńskiej Woli ma otworzyć dostęp do działek po północnej stronie ul. Łaskiej. Chodzi o obszar na Krobanówku, między drogą wojewódzką nr 482 a torami kolejowymi.