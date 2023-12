W Zduńskiej Woli przybyło kamer monitoringu miejskiego ZDJĘCIA

Osiem nowych kamer poprawi bezpieczeństwo zduńskowolan odpoczywających na miejskich skwerach, korzystających z placów zabaw czy boisk przy szkołach średnich. Znajdują się one w różnych częściach miasta. System monitoringu obserwuje miasto w dzień i w nocy, a zapis przechowywany jest minimum przez 30 dni – wyjaśnia Zbigniew Szulada, komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli.

Monitoring w Zduńskiej Woli

Pierwsze kamery pojawiły się w Zduńskiej Woli kilkanaście lat temu. System został gruntowanie zmodernizowany i rozbudowany w 2017 roku. Dokupionych zostało wówczas 20 kamer. Miasto wydało na to 240 tys. zł. Przez lata kamer przybywało. Większość ( oprócz 12 zainstalowanych na miejskim targowisku) podłączonych jest do systemu w komendzie Straży Miejskiej.

Aktualnie w Zduńskiej Woli zainstalowane są 74 kamery. Ich obsługą zajmuje się zduńskowolska straż miejska. Numer alarmowy Straży Miejskiej to 43 823-29-45