W Zduńskiej Woli za darmo sprawdzą i ustawią światła w autach

Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę, bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Ważne jest również pamiętanie o regulacji położenia świateł w momencie obciążenia pojazdu. W wielu nowoczesnych modelach zrobi to elektronika, w starszych modelach trzeba to zrobić samodzielnie.