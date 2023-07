Wakacje na półkoloniach z Domem Kultury Lokator w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Poznawanie pracy policjantów

Wycieczka do Michałówki

Sposób na deszczowy dzień

Wakacje z Lokatorem

Wakacje z Lokatorem trwają od ostatnich dni czerwca. JAK BYŁO MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ.

Oprócz zajęć stacjonarnych w domu kultury zaplanowano m.in. wizyty w komendzie policji, wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, parku rozrywki Mandoria czy do zoo Borysew i do wioski indiańskiej Tatanka. Półkolonie "Lokatora" potrwają do 4 sierpnia.