Wandale zniszczyli ławki na placu zabaw w Karsznicach ZDJĘCIA

Do tej sytuacji doszło w środę, 27 marca ok.godz.18.30. na placu zabaw przy domu kultury w Karsznicach. Wandale zniszczyli ławki: połamali deski służące do siedzenia.

Każda deska na ławkę to koszt kilkudziesięciu złotych, moglibyśmy za te pieniądze animować wspólne zabawy. Ostrzegamy, że teren placu zabaw jest monitorowany i wiemy o wielu wybrykach. Jeśli sprawcy mają odwagę zgłosić się do nas i naprawić szkody nie wyciągniemy konsekwencji - apelują do sprawców pracownicy filii MDK w Zduńskiej Woli Karsznicach.