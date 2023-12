Wandale zniszczyli ogrodzenie boiska w Strońsku ZDJĘCIA

Do poważnego aktu wandalizmu doszło podczas świąt Bożego Narodzenia w Strońsku w gminie Zapolice. Zdemolowane zostało betonowe ogrodzenie stadionu w Strońsku. Łącznie zniszczonych zostało 11 płyt betonowych.

Wybryk wandali nagrały kamery monitoringu. Teraz sprawców o kontakt w sprawie polubownego załatwienia problemu prosi Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, który administruje sportowym obiektem w Strońsku. Jeśli sprawcy nie zgłoszą się do jutra, czyli do czwartku, 28 grudnia do godz. 12, sprawa trafi na policję

Dysponujemy już nagraniem z monitoringu, który bardzo dobrze uchwycił Wasze wybryki . Dajemy Wam czas do jutra (czwartek), do godz. 12:00, w celu omówienia szczegółów naprawy. Kontakt tel. 725590477 - informuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach