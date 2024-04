Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILMY

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak spotka się ze zduńskowolanami dzisiaj, 4 kwietnia podczas otwartego spotkania o godz. 18 w Sali Koktajlowej przy ul. Żeromskiego. Wcześniej spotkał się z lokalnymi działaczami Konfederacji i dziennikarzami. Wizyta lidera Konfederacji w Zduńskiej Woli jest związana z wyborczą kampanią samorządową.

Krzysztof Bosak nie ukrywał, że przyjechał wesprzeć na ostatniej prostej kampanii wyborczej kandydatów startujących z Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.

Przypomnijmy. Do wyborów samorządowych w Zduńskiej Woli Konfederacja idzie z hasłem Przewietrzmy Zduńską Wolę.Kandydatem Konfederacji na prezydenta Zduńskiej Woli jest Robert Szymczak, 46-letni zduńskowolanin, mgr zarządzania, obecnie przedsiębiorca w branży ubezpieczeń, sekretarz stowarzyszenia Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna. W ostatnich wyborach parlamentarnych był kandydatem Konfederacji do Senatu i zdobył blisko 5 tys. głosów.

Kandydatem na radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego w okręgu nr 3, który obejmuje powiaty zduńskowolski, łaski, wieluński, wieruszowski, sieradzki, pabianicki, poddębicki i pajęczański jest Andrzej Kaniewski, lider zduńskowolskich struktur Konfederacji, który startuje z pozycji nr 2.

Konfederacja ma też kandydatów do rad miasta i powiatu, którzy startują z pozycji pierwszych w każdym okręgu. "Jedynkami " do rady miasta są Maciej Zatorski, Andrzej Rosołowski, Robert Szymczak i Krzysztof Wojteczek.

Z miejsc pierwszych KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy startują do rady powiatu Jakub Szymański ze Zduńskiej Woli, Krzysztof Urbaniak z Annopola, Robert Herman z Janowa.

Pełną listę kandydatów można znaleźć TUTAJ