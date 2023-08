Woje i rycerze opanowali Strońsko. Impreza W grodzie Mściwoja. Strońsko na osi czasu za nami ZDJĘCIA, FILMY

Inscenizacja zdobywania grodu, pokazy walk wojów i rycerzy, łucznictwa i artyleryjskie, wioska rycerska. Takie były główne atrakcje imprezy "W grodzie Mściwoja - Strońsko na osi czasu", jaka zorganizowana została w Strońsku w gminie Zapolice już po raz 12.

"Średniowiecznym" atrakcjom przygotowanym przez rekonstruktorów towarzyszyły folkowe akcenty, m.in. stoiska gastronomiczne z potrawami przygotowanymi przez kola gospodyń wiejskich oraz koncerty. Na scenie zaprezentował się Zespół Strońska Czar, a gwiazdą sobotniego wieczoru była folkowa grupa Thor.

Zaplanowane na dwa weekendowe atrakcje trzeba było skrócić ze względu na ulewę, jaka przeszła nad Strońskiem 6 lipca. Z tego względu odwołane zostały niedzielne atrakcje rycerskie.

W grodzie Mściwoja. Strońsko na osi czasu to impreza, która odwołuje się do średniowiecznych początków wsi Strońsko i do postaci comesa Mściwoja z rodu Pobogów – fundatora miejscowej świątyni i właściciela Strońska oraz okolicznych wsi.

Przedsięwzięcie już po raz 12. zorganizowały Stowarzyszenie "Złoty Krzyż" ze Zduńskiej Woli i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach.