Wspominamy zduńskowolan, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku ZDJĘCIA

Wspominamy zduńskowolan, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku

30 listopada 2022 roku zmarł Przemysław Gibert, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator w Zduńskiej Woli. Miał 63 lata.

W czerwcu tego roku odszedł wieloletni proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli ks. Stefan Szczygielski. Miesiąc później zmarł kolejny orionista: ks. dr Leonard Pawlak, który był m.in. przełożonym Domu Zakonnego i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli.

Straty w tym roku poniosła także zduńskowolska kultura. 1 września zmarł Włodzimierz "Woody" Hechłacz. Ten lubiany nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli był założycielem i liderem zespołów NieBoNie oraz Woody & The Joys.

Także we wrześniu odeszła Henryka Sosnowska, wokalna gwiazda Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która na przeglądach i konkursach seniorskich zdobyła wiele nagród i wyróżnień.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli pożegnał 1 października jeszcze jedną słuchaczkę ze swego grona. 1 października zmarła Stefania Idziak, która była inicjatorką i wieloletnią prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli. Była także wiceprzewodniczącą Zduńskowolskiej Rady Seniorów i członkinią Rady Seniorów Województwa Łódzkiego oraz delegatką do Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.

23 października zmarł Marian Szturma - wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli, miejski i powiatowy radny, założyciel Teatru "Bez Nazwy".