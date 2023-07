Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 w Zduńskiej Woli. Jak poszło uczniom szkół podstawowych? ZDJĘCIA

W Zduńskiej Woli do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 541 uczniów ostatnich klas dziewięciu szkół podstawowych. Egzaminy trwały od 23 do 25 maja. Obowiązkowo uczniowie zdawali egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Tak uczniom poszły egzaminy ósmoklasisty

Uczniom egzaminy poszły dobrze. Średni wynik z języka polskiego w szkołach na terenie miasta to 60.58 proc. Z matematyki średnia dla uczniów ze Zduńskiej Woli wyniosła 50.02 proc., a z języka angielskiego, który wybrało 538 uczniów średnia to 63.93 proc. Dla porównania średni wynik w Polsce z języka polskiego to 66 proc., a z matematyki 53 proc.