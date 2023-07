Wyniki matur 2023. Jak poszło w szkołach w Zduńskiej Woli i powiecie zduńskowolskim? ZDJĘCIA

Tak uczniom poszły egzaminy maturalne

Maturę bez problemów zdało 463 uczniów na 557 zdających, co stanowi 83 proc. zdawalności. 66 maturzystów, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. 28 uczniów nie zdało matury z co najmniej jednego przedmiotu co oznacza, że do matury mogą przystąpić ponownie za rok.

Najwięcej uczniów, bo 47 poniosło porażkę na egzaminie z matematyki, egzaminu z język polskiego nie zdało 12 maturzystów, a 6 nie powiodło się na egzaminie z języka angielskiego.