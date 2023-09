Wypadek na S8 na wysokości węzła Zduńska Wola Wschód. Jedna osoba nie żyje ZDJĘCIA

Do śmiertelnego wypadku w Marzeniniedoszło dzisiaj , 10 września ok. godz. 5.30.

Na drodze na ekspresowej S8 na wysokości węzła Zduńska Wola WschódkKierujący busem marki fiat uderzył wął na miejscu samochód ciężarowy marki mercedes zabezpieczający roboty drogowe. Busem podróżowało dwóch mężczyzn. Jeden z nich zginął na miejscu. Drugi został przewieziony do szpitala w Sieradzu.

Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Łasku.