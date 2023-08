Wypadek w Dziadkowicach pod Szadkiem. Opel zderzył się z ciężarówką. Do szpitala trafiła 67-latka ZDJĘCIA

Do wypadku doszło dzisiaj, we wtorek 8 sierpnia po godzinie 10 na drodze wojewódzkiej 473 w miejscowości Dziadkowice. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 67-letnia kierująca samochodem marki Opel, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Doprowadziła do zderzenia z samochodem ciężarowym marki Renault, którym kierował 27-letni mężczyzna.

Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy. 67-letnia poszkodowana została przetransportowana LPR do szpitala w Łodzi. W obu pojazdach nie było pasażerów. - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin zablokowana. Zorganizowano objazdy. Policjanci pod nadzorem prokuratury badają okoliczności tego zdarzenia.