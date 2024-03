Wystawa retrospektywna grafik Sławomira Pokornowskiego ZDJĘCIA

Na wystawie zaprezentowane zostaną grafiki wykonane techniką linorytu. Jest to technika graficzna, której efekt jest bardzo zbliżony do najstarszej z technik wypukłego druku, a więc drzeworytu. Tworzenie linorytu również można przyrównać do produkcji drzeworytu langowego, z tą tylko różnicą, iż zamiast w drewnie, żłobienia wykonuje się w linoleum. Ulubione formy plastyczne artysty to również rysunek piórkiem i grafika komputerowa.

Wystawa prezentowana będzie na pierwszym piętrze Miejskiego Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli do 31 marca.