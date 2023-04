Zatrzymanie pedofila w Zduńskiej Woli. 59-latek zabarykadował się w mieszkaniu!

Do mieszkania udało się wejść dzięki współpracy z rodziną podejrzanego.

- Podejrzewany stanowczo podkreślał, że [...] nikt nie ma prawa zabraniać mu rozmów z osobami małoletnimi oraz przesyłania im treści zabronionych. Jest dorosły i będzie robił co chce, a w ogóle wyraża oburzenie w związku z zaistniałą sytuacją bo on nie zapraszał do siebie żadnych gości i nie rozumie tego, co się dzieje - relacjonują akcję członkowie fundacji.