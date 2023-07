Zduńska Wola będzie budowała kolejne bloki ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Dwa bloki mają powstać przy ul. Chełmońskiego w Zduńskiej Woli. Ma być w nich 60 nowych mieszkań o metrażu od 28 do 60 metrów kwadratowych.

Trwają intensywne prace nad na budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Józefa Chełmońskiego na podstawie wcześniej opracowanej koncepcji architektoniczej. Do końca roku prace powinny się zakończyć uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentację opracowuje Pracownia Abramaski - Żurek z Gdańska - informuje Paweł Szewczyk, wiceprezydent Zduńskiej Woli

Wiceprezydent Zduńskiej Woli dodaje, że po wakacjach Rada Miasta Zduńska Wola będzie określała w drodze uchwały zasady przeprowadzenia naborów wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa.

Zadanie jest realizowane w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krajowego Zasobu Nieruchomości. Zduńska Wola przystąpiła do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum na początku tego roku. To tak zwana Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - kolejne wcielenie rządowego programu Mieszkanie plus. Tym razem klika samorządów ma wchodzić w spółkę z Krajowym Zasobem Nieruchomości. O zasadach działania tej spółki można przeczytać tutaj: Nowy SIM w województwie łódzkim oraz tutaj

W Zduńskiej Woli powstaje coraz więcej nowych budynków mieszkalnych. Ponad 100 nowych mieszkań przybędzie na dniach w trzech nowych blokach na os. Południe.

