Zduńska Wola jako pierwsza w Polsce wprowadziła aplikację mObywatel w miejskim formacie: wszystkie miejskie karty są w jednym miejscu ZDJĘCI

Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które przeniosło swoje miejskie karty do mObywatel. To efekt pilotażu, który zrealizowaliśmy z Ministerstwem Cyfryzacji. Z naszego doświadczenia skorzystają teraz inne gminy w kraju – mówi Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli.

Dzięki nowemu rozwiązaniu zduńskowolanie nie muszą już nosić ze sobą plastikowych, miejskich kart, które uprawniają do zniżek przygotowanych przez miasto i partnerów. Od dzisiaj, 3 lipca Zduńskowolska Karta Mieszkańca, Zduńskowolska Karta Seniora i Miejska Karta Rodziny są dostępne w aplikacji mObywatel, w której znajdują się cyfrowe dowody osobiste czy prawa jazdy.

Przypomnijmy. Aplikacja mObywatel to nowoczesna i bezpieczna państwowa aplikacja mobilna. Otwiera dostęp do cyfrowych dokumentów i usług online. Pozwala na załatwienie wielu spraw urzędy, nie wychodząc z domu.