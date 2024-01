Zduńska Wola. Nowy rok, stare wydatki ZDJĘCIA

Do końca czerwca przesunięty został termin przygotowania dokumentacji projektowej na budowę ulic Jana Długosza i Krańcowej za 88 tys. zł. W tym samym terminie powstać ma dokumentacja przebudowy ul. Kryształowej za 90 tys. zł oraz dokumentacja drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaskiej i Murarskiej za 50 tys. zł. Ponadto do połowy roku powstać ma dokumentacja przebudowy chodników na osiedlu Południe.

Miasto do połowy 2024 roku będzie też miało dokumentację projektową termomodernizacji budynków komunalnych. To zadanie kosztować ma 249 tys. zł. - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.