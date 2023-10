Zduńska Wola. Radni PiS: - TBS podniósł mieszkańcom drastycznie opłaty za ciepło! Prezes TBS: - Nie my o tym decydujemy ZDJĘCIA

Decyzja o zwiększeniu tej zaliczki należy do wspólnot. Zaistniała sytuacja to efekt decyzji Urzędu Regulacji Energetyki z lipca o możliwości podniesienia opłat za energię. W efekcie Elektrociepłownia Zduńska Wola podwyższyła opłaty za ciepło, co przełożyło się na zwiększenie kosztów jego zużycia. Przypomnę jeszcze, że od początku roku podatek VAT za ciepło wzrósł z 5 do 23 procent. - informuje prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zduńskiej Woli Radosław Stefaniak