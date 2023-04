Zduńska Wola w latach po wojnie. Zobacz jak wyglądała i jak się zmieniała na ZDJĘCIACH z galerii fotopolska.eu

Zduńska Wola po II wojnie światowej

Od 1955 roku znacznie powiększono teren miasta włączając w jego granice wsie: Stęszyce, Rozomyśl, Osmolin, kolonię Osmolin i Zduny. Powierzchnia Zduńskiej Woli wzrosła do 15,0 km kw. W 1956 roku Zduńska Wola uzyskała status Powiatu Miejskiego, zamieszkiwało w nim wówczas ok. 22000 osób.

Na nowo przyłączonych terenach pojawiają się pierwsze osiedla wielorodzinne. W 1960 roku wieś Karsznice uzyskała statut osiedla i liczyła 3200 osób. Zmienia się przestrzenne rozmieszczenie zakładów przemysłowych – większość z nich zostaje przeniesiona z centrum do dzielnicy przemysłowej w rejonie ulic: Szadkowskiej i Długiej (główne zakłady to Zwoltex i Wola). W 1972 roku rusza komunikacja miejska. Pojawiają się nowe obiekty użyteczności publicznej: dom kultury, biblioteka, liceum ogólnokształcące, ośrodek Relaks. W 1973 roku w granice miasta włączono osiedle Karsznice i wieś Krobanówek oraz część Henrykowa. Powierzchnia miasta wzrosła do 20 km kw., a jego ludność do 34,1 tys. osób.

Kolejna zmiana granic miasta nastąpiła w wyniku reformy administracyjnej 1 czerwca 1975 roku. Przyłączono wówczas wieś Swędzieniejowice i dzielnicę Nowe Miasto. Powierzchnia miasta wzrosła do 24,5 km kw., a ludność do 37 tys. osób.

Lata 80. XX wieku to wielki plac budowy. Dla potrzeb mieszkańców zrealizowano nowe osiedla Zachód, Spacerowa, Południe, zwiększyła się również powierzchnia osiedli jednorodzinnych, są to głównie osiedla Złota, Reja, Hetmańska. Przeobrażeniom uległ także przemysł. Pojawiły się nowe duże zakłady, takie jak Fadom, Izolacja, Pamotex. W 1987 roku liczba ludności miasta wynosiła już 44 tys.