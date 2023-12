Zduńska Wola w zimowej odsłonie na początku grudnia ZDJĘCIA

Zimowe krajobrazy w Zduńskiej Woli prawdopodobnie już nami zostaną. Choć kalendarzowa zima rozpocznie się 22 grudnia to ta meteorologiczna przyszła z początkiem grudnia. Intensywne opady śniegu podczas minionego weekendu sprawiły, że zabieliło się na ulicach, chodnikach, dachach, zieleńcach. Wszystko wskazuje na to, że śnieg tak szybko nie zniknie ponieważ synoptycy z IMGW zapowiadają, że temperatury poniżej zera utrzymają się przez jakiś czas. W najbliższych dniach możemy spodziewać się nawet do -10 st. C w nocy i do -6 st C w dzień. Tak ma być jutro i pojutrze, czyli 5 i 6 grudnia w Zduńskiej Woli. Na środę, 6 grudnia synoptycy zapowiadają kolejne opady śniegu.

Na szczęście w tym roku zima nie zaskoczyła drogowców. Mimo intensywnych opadów śniegu drogi miejskie i powiatowe są przejezdne. TUTAJ INFORMACJA, KTO ODPOWIADA ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH

TUTAJ INFORMACJA, KTO ODPOWIADA ZA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH