Wiemy, kto odśnieży miejskie ulice w Zduńskiej Woli w 2024 roku ZDJĘCIA

Zduńska Wola jest przygotowana na kolejny rok zimowego utrzymania dróg. Wybrano firmy, które będą zajmowały się odśnieżaniem ulic miejskich, a także dbaniem o to, by nie było na nich ślisko zimą. W przetargu wybrano przedsiębiorstwa, które będą odpowiadały za poszczególne rejony miasta.

Obszar Zduńskiej Woli został podzielony na trzy rejony. Za każdy z nich odpowiedzialny jest inny wykonawca. Do ich obowiązków należeć będzie zimowe utrzymanie ulic miejskich na terenie Zduńskiej Woli roku 2024 oraz pozimowe sprzątanie jezdni. Miasto zamówiło usługi polegające na oczyszczaniu dróg oraz ciągów pieszych ze śniegu, błota pośniegowego oraz podejmowania działań w zakresie likwidacji śliskości na drogach oraz ciągach pieszych spowodowanej czynnikami atmosferycznymi, czyli np. opady śniegu, gołoledź. Firmy reagować mają w ciągu 30 minut od zgłoszenia. Samorząd powierza im to zadanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Koszt zimowego utrzymania dróg to niemal 500 tys. zł.-informuje zduńskowolski magistrat.