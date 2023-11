Pierwszy śnieg spadł w Zduńskiej Woli. Tak ma być jeszcze przez kilka dni ZDJĘCIA, FILM

Śnieg i śnieg z deszczem jeszcze w Zduńskiej Woli popadają

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że opadów śniegu, śniegu z deszczem lub marznącej mżawki możemy spodziewać się co najmniej do przyszłego piątku, 24 listopada.

Dzisiaj, 19 listopada śnieg z deszczem może padać do godz. 18. Kolejna porcja opadów zapowiadana jest o godz. 22. Najniższa temperatura ma wahać się od -2,3 st. C dzisiaj wieczorem do 3 st. C w nocy z 19 na 20 listopada. Jutro, 20 listopada według zapowiedzi synoptyków ma być nieco cieplej: przewidywany jest wzrost temperatury od 2,9 st C o godz. 6 do 5,4 st. C o godz. 15. Ma padać deszcz lub marznąca mżawka.