Szara i nieco deszczowa niedziela w Zduńskiej Woli. To już koniec zimy? ZDJĘCIA, FILMY

Szara i deszczowa niedziela w Zduńskiej Woli. To już koniec zimy?

Silny wiatr, deszcz, mżawka i ciepło. Tak było wczoraj i jest dzisiaj, 3 i 4 lutego w Zduńskiej Woli. Mimo lekkich opadów i silnego wiatru warto wybrać się na spacer po mieście i do Parku Miejskiego. W Parku Miejskim widać, że kończy się zima. Na stawach topnieje lód i dokazują kaczki, których jest coraz więcej:

Dzisiaj, w niedzielę, 4 stycznia termometry pokazują 7 st. C. Taka temperatura ma się utrzymać do końca dnia a nawet do połowy nadchodzącego tygodnia.

Z zapowiedzi synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najbliższe dni będą deszczowe:

Poniedziałek, 5 lutego: