Zduńskowolanie oglądali kiedyś filmy w takich kinach ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Pierwsze kina w Zduńskiej Woli

Kina w Zduńskiej Woli w czasach PRL

II wojnę światową przetrwały kina Muza i Uciecha.

Po II wojnie światowej przedwojennej "Muzie" nadano nazwę “Kino Hel”. Kino to przetrwało do lat 90. ubiegłego wieku. Fotele po zlikwidowanym kinie znajdują się obecnie w dolnym kościele Św. Antoniego na ulicy Łaskiej. Następnie przez kilka lat funkcjonowała tam kawiarnia z dużym telebimem. Organizowano nawet dyskoteki. Obecnie mieszczą się tam punkty handlowe.

Po II wojnie światowej nazistowską nazwę kina przy ul. Łaskiej zmieniono na Polonia, a następnie na Kino Tkacz. Od końca lat 60. ub. wieki w siedzibie kina „Tkacz” działała Filia Łódzkiej Wypożyczalni Filmów Oświatowych.

Kino Tkacz przestało istnieć pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Niedługo później budynek przejęła działająca obok kawiarnia i organizowała w nim pokazy, a nawet maratony filmowe filmowe. Jednak po jakimś czasie okazało się to nieopłacalne i lokal zamknięto. Przed kilkoma laty w budynku zaczął działać butik, jednak i on nie przetrwał. Obecnie obiekt stoi pusty.

W 1946 roku przyszedł czas na kino w Karsznicach, które zyskało nazwę „Kolejarz”. Po jakimś czasie kino działało w Domu Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (K.P.W), który później został przekształcony w Klub Robotniczy „Kolejarz”. Obecnie jest tu filia Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach.