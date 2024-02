Zduńskowolanin Iwo Kałuda w kadrze Polski na Mistrzostwa Europy w MMA. Na przeszkodzie wyjazdu stoi brak funduszy ZDJĘCIA

Czternastoletni zduńskowolanin Iwo Kałuda został powołany do kadry Polski na Mistrzostwa Europy w MMA.

Iwo trenuje w klubie PFT MMA Zduńska Wola i odnosi spore sukcesy na arenach Polski i międzynarodowych. W ubiegłym roku ten zawodnik mieszanych sztuk walki reprezentował z powodzeniem Polskę na Młodzieżowych Mistrzostwa Świata w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich docierając do ćwierćfinałów. Zdobył tam 5. miejsce. Zduńskowolski klub informuje, że Iwo Kałuda to Wielokrotny Mistrz Polski w MMA. WIĘCEJ O TYM TUTAJ

Teraz młody zduńskowolanin został powołany na Polski na Mistrzostwa Europy w MMA, które odbędą się w Serbii 29 marca. Na przeszkodzie wyjazdu na mistrzostwa do Serbii stoi brak funduszy. Zduńskowolski klub MMA prosi o pomoc.