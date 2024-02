Zduńskowolska Młodzieżowa Rada Miasta ustaliła plan pracy na tę kadencję ZDJĘCIA

Uczniowie szkół ze Zduńskiej Woli reprezentujący swoje środowiska w Młodzieżowej Radzie Miasta, spotkali się na drugiej w tej kadencji sesji. Radni zebrali się w sali obrad Miejskiego Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli.

Młodzi zduńskowolanie zdecydowali o planie pracy na kadencję 2023 – 2025. Wśród działań, jakie będą podejmować jest między innymi wizyta w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli oraz zbiórka charytatywna, jaka będzie prowadzona w marcu.

Zgłoszono także wniosek o zmianę w statucie. Chodzi o zapis dotyczący wygaśnięcia mandatu radnego z powodu zmiany szkoły w trakcie kadencji.

Młodzieżowa Rada Miasta to ciało doradcze, jakie powołała Rada Miasta Zduńska Wola. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Ideą młodzieżowej rady jest angażowanie młodych ludzi w działalność społeczną czy inspirowanie do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Młodzieżową Radę Miasta tworzą reprezentanci szkół podstawowych i średnich

Do zadań młodzieżowej rady gminy należy między innymi podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej. Młodzi radni mogą także proponować swoje uchwały.